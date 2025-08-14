Ministerio de Salud garantiza adquisición de equipos para la atención del cáncer

Este año se adquirirán 487 equipos, de los cuales, ya se tiene contrato para 341 y el saldo será entregado en los primeros meses del 2026.

El ministro de Salud, César Vásquez, garantizó la adquisición de equipos sofisticados para la prevención, diagnóstico y atención del cáncer al precisar que no se ha devuelto S/56 millones destinados a la compra de estos equipos médicos. Recordó que su sector, en el 2024, superó el 99 % de ejecución de su presupuesto asignado.

“No es que se haya devuelto (dinero). Nadie devuelve dinero a medio año. La devolución de presupuesto que no se ejecuta es a fin de año”, aclaró el ministro Vásquez.

El ministro explicó que en la actualidad se viene realizando el proceso de compra de nuevos equipos, algunos de ellos tienen que ser fabricados y puede suceder que se entreguen en los primeros meses del próximo año, para lo cual el presupuesto está garantizado.

En el año 2023 se adquirieron 65 equipos; en el 2024 se compró 95 y para el 2025 se ha programado un incremento significativo de 487 equipos en total, de los cuales, ya se tiene contrato con una empresa para 341 equipos y el saldo será entregado en los primeros meses del 2026.

“Nosotros pagamos a la empresa cuando nos entregan los equipos y nuestros profesionales dan la conformidad que todo esté correcto y cuente con las características técnicas solicitadas”, explicó el titular del Minsa.

No hay un equipo específico para cáncer infantil que se está dejando de adquirir o se esté devolviendo el dinero o que no se haya ejecutado.

Asimismo, dio a conocer que se ha determinado que parte del presupuesto que no será desembolsado en este año será utilizado para otros proyectos, pero el 2026 cuando la empresa haga la entrega de los equipos, se solicitará la demanda adicional de presupuesto para pagar a la empresa.

Cabe señalar que los presupuestos de equipos para cáncer son para todo el programa, sin diferenciar niños de adultos. El equipamiento de cáncer es para los pacientes de todas las edades.