Kenji Cabrera debutó oficialmente con el Vancouver Whitecaps por la Canadian Soccer Championship

Debut oficial. Kenji Cabrera jugador peruano, tuvo su estreno oficial con la camiseta del Vancouver Whitecaps en el empate 2-2 ante Forge FC, por el cotejo de ida de la semifinal de la Canadian Soccer Championship. El partido se disputó en territorio canadiense y dejó abierta la serie para el encuentro de vuelta.

Cabrera, procedente de FBC Melgar de Arequipa, ingresó al campo a los 85’ en reemplazo de Jayden Nelson. Este debut marca su primera experiencia profesional en el extranjero, luego de haber cerrado una etapa importante en el fútbol peruano.

Los goles llegaron todos en el primer tiempo. Amponah adelantó a los locales a los 10’, pero Blackmon igualó para los Vancouver Whitecaps a los 18’. White puso en ventaja a la visita a los 29’, aunque Wright selló el empate definitivo a los 34’. La definición de la llave será el martes 16 de septiembre a las 21:00 (hora peruana).