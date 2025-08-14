Callao: dictan 9 meses de prisión preventiva contra sicario que habría participado en crimen

La decisión judicial se basa en indicios como mensajes previos y testimonios que vinculan al investigado con la víctima.

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao, dictó nueve meses de prisión preventiva contra Néstor Chumpitas Palomino, presuntamente por asesinar de varios balazos a Farid Yunis Villalobos el pasado 25 de julio.

La magistrada Janet Marisol Cachay Silva, encontró graves y fundados elementos de convicción que vincula al procesado Néstor Chumpitas Palomino (36), como presunto cómplice primario del delito de homicidio calificado en agravio de Farid Yunis Villalobos (24), por lo que dispuso su internamiento en el penal que disponga el INPE.

Durante la audiencia, el representante del Ministerio Público presentó diversos elementos de convicción que vincularían al imputado con el crimen ocurrido el pasado 25 de julio de 2025, entre ellos, el testimonio de un testigo que señaló haberlo visto portando una mochila negra junto a la víctima, y posteriormente abandonar el lugar a bordo de una motocicleta.

Asimismo, se informó que momentos antes del hecho, la víctima habría recibido un mensaje por la aplicación WhatsApp por parte del imputado, solicitándole salir de su domicilio. Minutos después, fue atacada con disparos de arma de fuego.

La defensa del imputado manifestó que su patrocinado podría ser un testigo clave en la investigación y que su silencio responde a motivos de seguridad personal. No obstante, el juzgado declaró fundado el requerimiento fiscal al considerar que existen graves elementos de convicción, así como riesgos procesales que justifican la medida restrictiva.