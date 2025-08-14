Brasileño Felipe Vizeu es confirmado como nuevo refuerzo de Sporting Cristal

El club celeste le dio la bienvenida con un mensaje de entusiasmo: “¡Bienvenido al Rímac, Felipe! Estamos felices de presentar a Felipe Vizeu como nuevo jugador del Club Sporting Cristal hasta diciembre de 2026. ¡A dejarlo todo por nuestros colores!”. El delantero brasileño viene a reemplazar el vacío dejado por el uruguayo Martín Cauteruccio, quien partió al Bolívar de Bolivia.

Con 28 años, Vizeu llega para competir por un puesto en la delantera junto a Irven Ávila y Mateo Rodríguez. Su fichaje busca aportar alternativas y jerarquía al ataque celeste en la recta final del Torneo Clausura, donde los rimenses mantienen aspiraciones de pelear por el título. El delantero, de perfil goleador, deberá adaptarse rápidamente al sistema de juego de su compatriota Paulo Autuori.

Formado en Flamengo, donde coincidió con Paolo Guerrero en el 2016, Vizeu ha desarrollado una carrera internacional con pasos por clubes como Gremio, Udinese (Italia), Yokohama FC (Japón) y Sheriff Tiraspol (Moldavia). En las últimas temporadas militó en el fútbol brasileño de la Serie “B”, defendiendo las camisetas de Atlético Goianiense, Criciuma y, más recientemente, Remo.