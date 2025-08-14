Argentino Franco Mastantuono fue presentado como nuevo jale del Real Madrid

El jugador argentino Franco Mastantuono fue presentado hoy jueves oficialmente como nuevo jugador del Real Madrid de España, y no ocultó su emoción por fichar por el club merengue quien pagó cerca de 50 millones de euros por su pase a su anterior club River Plate por su fichaje. Llevará el dorsal 30 en la camiseta alba.

“Hoy es un día muy especial para mí. Se me cumple un sueño, llegar al Real Madrid, el club más grande del mundo”, expresó el joven argentino. “Gracias a toda la gente de Argentina, que es muy especial para mí. Tengo que seguir aprendiendo, pero prometo que voy a dejar la vida por esta camiseta”, añadió.

Con 18 años cumplidos ayer, destacó la cálida recepción que tuvo en sus primeras horas en Valdebebas. “Me transmitieron mucha confianza para cumplir mi sueño. Jude (Bellingham) me recibió, es un jugador que admiro y me gusta ver jugar. Fue maravilloso”, señaló. Además, evitó definirse como futbolista: “No me gusta describirme, prefiero que lo hagan otros, pero haré todo por ayudar al equipo”.

Mastantuono también habló de sus referentes futbolísticos y de la admiración que siente por las leyendas del deporte. “Para mí, Messi es el mejor jugador del mundo. A otros, como Alfredo (Di Stéfano), no los pude ver, pero me miro mucho en ellos”, indicó.

Finalmente, explicó la razón por la que llevará el dorsal ‘30’ en la espalda. “Se lo pedí al presidente porque me hacía ilusión, es un número especial”, afirmó el volante, que ya se entrena bajo las órdenes de Carlo Ancelotti con la mira puesta en su debut oficial con el Real Madrid.