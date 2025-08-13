Vocero de Fuerza Popular es profesor «fantasma» en la Universidad Nacional de Piura (UNP)

El congresista César Revilla, flamante vocero de la bancada de Fuerza Popular (FP), tiene un secreto muy bien guardado. Según un informe periodístico, es odontólogo, profesor de la escuela naranja y también “fantasma” en la Universidad Nacional de Piura (UNP).

El padre de la patria percibió 280,000 soles por un trabajo docente que no estaría cumpliendo. En entrevista con el programa “Contracorriente” de Willax, el legislador dijo no recordar los cursos que dictó en el último ciclo, pero argumento que cuenta con permiso del Congreso para ejercer esa labor.

Según documentos de la UNP Revilla figura como profesor asociado desde el año 2022 y recibe un pago mensual de S/4.958 por 17 horas presenciales a la semana en la facultad de Ciencias de la Salud.

UBICUIDAD

El artículo 92 de la constitución, “la función de congresista es de tiempo completo; le está prohibido desempeñar cualquier cargo o ejercer cualquier profesión u oficio, durante las horas de funcionamiento del Congreso”.

Agrega que “el mandato del congresista es incompatible con el ejercicio de cualquiera otra función pública, excepto la de Ministro de Estado, y el desempeño, previa autorización del Congreso, de comisiones extraordinarias de carácter internacional”.

Por ello, el informe pone énfasis en que Revilla ejerce dos funciones a la vez y cuestiona cómo logra cumplir con ambas labores si el Parlamento demanda su presencia a tiempo completo y las clases en Piura requieren asistencia física.

Hace dos años, un grupo de legisladores encabezados por Jorge Flores Ancachi, presentó una reforma constitucional para ser “catedráticos” durante su mandato. El texto señala que podría servir como una herramienta para acercar a los estudiantes universitarios y formar una empatía con la labor parlamentaria”.

MÁS FUNCIONES

Sin embargo, otro dato importante es que Revilla figura como promotor de la escuela naranja de FP, con actividades y viajes permanentes al interior del país. No obstante, sobre su supuesto trabajo académico en Piura, no hay registro claro de horarios o del curso que imparte.

Recordemos, que una denuncia anterior señala que el congresista piurano y Patricia Manrique Chávez, exesposa del actual jefe de la Sunedu, Manuel Castillo Venegas, recibieron contratos otorgados por la misma Universidad Nacional de Piura (UNP).

En el caso de Revilla, los documentos muestran cuatro acuerdos desde 2016, incluidos pagos por dictado de clases, capacitaciones y hasta apoyo operativo de deportes, este último como locador (2023).

Por su parte, Manrique obtuvo una veintena contratos desde labores temporales hasta puestos de responsabilidad académica, incluso, como vicerrectora de investigación y por trabajos de gestión en años recientes.

En la actualidad hay toda una disputa por el rectorado de la UNP, el ganador José Ordinola Boyer denuncia amenazas de extorsión y advierte que Revilla y del jefe de la Sunedu buscarían promover una intervención que anule los comicios.