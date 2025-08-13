Universitario recibe a Palmeiras de Brasil y busca sacar ventaja en la ida de Octavos de Libertadores

La hora de la verdad ha llegado. Mañana jueves por la noche desde las 7:30 p.m. en el Estadio Monumental de Ate, Universitario de Deportes recibirá la visita del Palmeiras de Brasil, por el partido de ida de los Octavos de Final de la Copa Libertadores, en el cual los cremas necesitan sacar un triunfo, para ir con mejores opciones al cotejo de vuelta a realizarse en Sao Paulo. El árbitro será Facundo Tello de Argentina.

Jorge Fossati el técnico uruguayo del Bicampeón peruano, tendrá a todos sus jugadores óptimamente, y por lo conocido en el último entrenamiento de ayer miércoles, el ecuatoriano José Carabalí será el lateral izquierdo, ganándole la pulseada a César Inga, manteniendo el once que normalmente jugó la primera fase de Copa Libertadores.

Jugar casi a la perfección y sin cometer errores deberá hacerlo el once de la “U”, sabiendo del poderío que tiene su rival de hoy, para poder aspirar a lograr ganar o empatar, caso contrario una derrota en casa, prácticamente lo dejaría sin chances de pelear un cipo a los Cuartos de Final.

Palmeiras que no viene bien últimamente, habiendo perdido en la Copa de Brasil ante Corinthians y quedando eliminado, quiere limpiarse la cara hoy y conseguir un resultado positivo, basado en la experiencia de algunos de sus jugadores, casos del arquero Weverton, el central paraguayo Gustavo Gómez, el volante Daniel Torres y el atacante Vitor Roque.

ALINEACIONES

UNIVERSITARIO: Britos; Corzo, Riveros, Di Benedetto; Polo, Pérez-Guedes, Ureña, Concha, Inga; Valera y Flores. DT: J. Fossati.

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gómez, Micael, Piquerrez; Mauricio, Moreno, Lucas Evangelista; Torres, Vitor Roque y Sosa. DT: A. Ferreira.

ÁRBITRO: Facundo Tello (Argentina)

HORA: 7:30 p.m.

ESCENARIO: Estadio Monumental de Ate