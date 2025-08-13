Home ACTUALIDAD Una canción que salva vidas. Nuevo single de la Liga Contra el...

Una canción que salva vidas. Nuevo single de la Liga Contra el Cáncer, con Radio SoundPlay, busca encender el espíritu de colaboración.

By
Edgar Edgar
-
168
0

Los días centrales de la Colecta 2025 serán el 21 y 22 de agosto, con voluntarios y carpas de donación en todo Lima.

En una poderosa fusión de arte y acción social, la Liga Contra el Cáncer y Radio SoundPlay anuncian el lanzamiento de un single musical inédito. “Salvando VIDAS” , una pieza compuesta especialmente para
impulsar la Colecta 2025 y recordarnos que la solidaridad también suena fuerte.
El tema musical, que cuenta con la participación de conocidos artistas como Danni Ubeda, Xiomy Kanashiro,
You Salsa, Lisandra Lizama, León y su Tripulación, Ítalo Vivar ‘El Chocolate de la Cumbia’, Sloow Track, y
Handa. Este lanzamiento cuenta con un videoclip oficial y busca convertirse en el himno de la prevención.
“Salvando VIDAS” es un llamado a no quedarnos indiferentes frente a una enfermedad que cobra la vida de
miles de peruanos, cada año.
Donar es fácil y práctico mediante el 955 916 736 por Yape o Plin o ingresando a
www.ligacancer.org.pe/donaahora. Desde un sol se puede sumar para llevar más atenciones preventivas a las personas de escasos recursos económicos.

La melodía de la solidaridad

En el Perú, cada día se detectan en promedio 200 nuevos casos de cáncer. Más del 70% se descubren en etapas avanzadas, cuando el tratamiento ya es más costoso y menos efectivo. Frente a esta dura realidad, la Liga Contra el Cáncer no se detiene. Por eso, la Colecta 2025 tiene como objetivo recaudar fondos para
ampliar las campañas gratuitas de detección temprana y educación preventiva en las zonas más vulnerables
del país.
“¿Nos estamos acostumbrando tanto a escuchar ‘tiene cáncer’ que hemos dejado de reaccionar?”, es la reflexión que da origen a esta importante campaña. Con el lanzamiento de “Salvando VIDAS”, se busca tocar fibras, abrir corazones y convocar a la solidaridad de todos los ciudadanos.
Por el lanzamiento de la canción, se desarrolló una rueda de prensa que reunió a artista como Kukulí Morante, Gianfranco Bustíos (ganador de la Voz Kids), Sloowtrack, Zarella Vásquez, Christian Showing
(cantante de la Super Band) y Greis Keren.

Días centrales

El 21 y 22 de agosto son los días centrales de la Colecta 2025. Durante estos dos días, más de 25 puntos estratégicos de Lima contarán con carpas de donación y cientos de voluntarios con las tradicionales alcancías de la Liga. Además, se tienen habilitados los canales digitales para donaciones mediante Yape o
Plin al 955 916 736 o ingresando a www.ligacancer.org.pe/donaahora para brindar su colaboración.
Desde 1950, la Liga Contra el Cáncer ha salvado miles de vidas a través de una lucha incansable por fomentar una cultura de prevención y atenciones oportunas para detectar la enfermedad, a tiempo.

El dato

Pero aún queda mucho por hacer. Cada diagnóstico temprano es una oportunidad de vida y la prevención, salva vidas.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR