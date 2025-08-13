SAMU trasladó a pacientes con graves quemaduras desde Ucayali a Lima

-Se trata de dos personas con afectación en más del 65 % del cuerpo tras el incendio de una embarcación en Atalaya.

El Gobierno, a través del Ministerio de Salud (MINSA), reafirma su firme compromiso de una atención especializada y oportuna a los pacientes de todas las regiones del país. Dos personas que resultaron gravemente heridas, tras el incendio en una embarcación en la provincia de Atalaya, en la región Ucayali, fueron trasladadas a Lima para ser atendidos en hospitales con mayores capacidades resolutivas.

Ambos se encontraban en operación de carga de combustible, cuando el fuego inició y se esparció rápidamente. Se trata de José Mozombite Matute de 25 años de edad, con quemaduras en rostro y manos. Además del paciente más grave, identificado como Jhefry Pineda Matute de 55 años de edad, quien presenta quemaduras en el 65 % del cuerpo y está conectado a ventilación mecánica.

El traslado se realizó de forma exitosa gracias a la coordinación entre Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) y el Seguro Integral de Salud (SIS), con el apoyo de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). Ambos permanecían en el Hospital Itinerante de Atalaya. Ya en la capital, Mozombite Matute fue referido al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao, mientras que Pineda Matute fue llevado al Hospital Guillermo Almenara de EsSalud, en el Cercado de Lima.

Cerca de 100 traslados aeromédicos en lo que va del 2025

En este vuelo también fueron trasladados dos menores de edad de 10 y 16 años, además de un bebé de cinco meses de nacido. Ellos fueron referidos al Hospital Arzobispo Loayza, el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador y el Hospital Cayetano Heredia.

A la fecha el SAMU ha realizado 96 los traslados aeromédicos. De esa cifra, 61 son menores de edad, 31 de ellos recién nacidos, siendo las regiones de Puno, Ucayali, Huánuco, Piura, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Amazonas y Apurímac las que mayor número de traslados registran.