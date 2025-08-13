PSG se proclamó campeón de la Supercopa de la UEFA al vencer en tanda de penales al Tottenham 4-3

Un trofeo más. París Saint Germain de Francia, se proclamó campeón de la Supercopa de la UEFA, al imponerse por lanzamientos penales al Tottenham Hotspur de Inglaterra 4-3, tras terminar igualados en los noventa minutos reglamentarios 2-2, tras ir perdiendo 2-0 en gran parte del mismo. Se jugó en el Bluenergy Stadium – Stadio Friuli de Udine-Italia, y el arbitraje del portugués Pinheiro.

PSG (campeón de la Champions League) y el Tottenham (campeón de la Europa League) disputaron esta final de la Supercopa de la UEFA, y donde los “Spurs” se pusieron adelante por 2-0 con los tantos del neerlandés Van de Ven a los 39’ y el argentino “Cuti” Romero a los 48’ con golpe de cabeza. Los parisinos reaccionaron en los últimos minutos y lograron empatar con goles del coreano Lee Kang-In (85’) y el portugués Gonzalo Ramos (94’).

En la tanda de penales, PSG fue más acertado al marcar Gonzalo Ramos, Ousmane Dembélé, Lee Kang-In y Nuno Mendes, errando el primer penal Vitinha. Por el Tottenham anotaron Solanke, Bentancur y Porro, errando Van de Ven y Tel.