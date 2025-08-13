Poder Judicial: jueces de la ANC continúan visita judicial ordinaria a órganos jurisdiccionales de la Corte Superior de Ucayali

• Por tercer día consecutivo, se realizan acciones de control funcional en Sala y juzgados de Coronel Portillo.

En el marco de la Visita Judicial Ordinaria, los jueces y auxiliares de control de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ) continúan, por tercer y último día consecutivo, con acciones de supervisión funcional en la Corte Superior de Justicia de Ucayali.

Durante la jornada, se inspeccionaron la Sala Laboral, el Juzgado Penal Colegiado y el Segundo Juzgado de Familia de la provincia de Coronel Portillo, a cargo de los magistrados Carlos Anticona Luján, Elizabeth Quispe Mamani y Yessica Viteri Valiente, respectivamente.

Estas diligencias tienen como objetivo verificar el cumplimiento de los deberes funcionales de magistrados y servidores judiciales, así como identificar eventuales deficiencias en la prestación del servicio de administración de justicia.

De manera paralela, la doctora Nelly Pinto Alcarraz visitó el Establecimiento Penitenciario de Pucallpa, a fin de constatar el cumplimiento de las normas y detectar posibles irregularidades vinculadas a los procesos judiciales de los internos.

Asimismo, inspeccionó la oficina de la Policía Judicial y Requisitorias de Ucayali (carceleta), ubicada en la Comisaría PNP de Pucallpa, con el propósito de recabar información sobre la situación de los detenidos y contribuir a la celeridad procesal y al respeto de sus derechos fundamentales.

Finalmente, el Módulo de Atención de Quejas, ubicado en la sede central de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, permanecerá operativo hasta hoy en el horario de 7:45 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:00 a 4:45 p. m. Para presentar una queja, es requisito portar el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el número de expediente judicial correspondiente.