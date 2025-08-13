Mauro Lionel tuvo emotivo encuentro con aclamado director de orquesta peruano a nivel mundial

El joven compositor peruano Mauro Lionel Malca, conoció al maestro Dayner Tafur-Díaz, afamado director de orquesta, reciente sensación en la Filarmónica de Berlín y ganador del prestigioso German Conducting Award.

Este emotivo encuentro tuvo lugar en el marco de la exitosa «Gala de Retorno», dirigida por el Maestro Tafur en el Gran Teatro Nacional, donde Mauro Lionel fue especialmente invitado para presenciar el espectáculo y conocer al reconocido director. «Ver lo que ha logrado me da muchas ganas de seguir componiendo y demostrar que los peruanos podemos hacer cosas grandes en la música», expresó Mauro Lionel.

Considerado el «Niño Prodigio de la Música Clásica», realizará séptimo concierto este miércoles 13 de agosto a las 6 p.m. en el Foyer del Gran Teatro Nacional, donde presentará su primer álbum oficial «La gesta Andina» que contiene, entre otras piezas, tres rapsodias que narran el inicio y la caída del Tahuantinsuyo, así como las rebeliones posteriores. El ingreso es libre previa inscripción en Teleticket.