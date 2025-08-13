Loreto: Fiscalía inició investigación contra dos extranjeros que realizaron estudios topográficos en la isla Santa Rosa

El Ministerio Público de Mariscal Ramón Castilla inició investigación preliminar contra dos topográfos de nacionalidad colombiana que invadieron la parte sur de la isla Santa Rosa, en la región Loreto, para realizar estudios topográficos para su país.

La Fiscalía Provincial Penal de Mariscal Ramón Castilla investiga a los ciudadanos extranjeros Carlos Fernando Sánchez Ortegon y John Willington Amia López y los que resulten responsables del presunto delito de atentado contra la soberanía nacional en la modalidad de actos dirigidos a someter a la república a la dominación extranjera.

De acuerdo con las primeras indagaciones del fiscal adjunto provincial Rodolfo Sifuentes Vargas, los ciudadanos extranjeros fueron detenidos y trasladados hasta la comisaría de Santa Rosa, porque habrían intentado establecer la ubicación del territorio nacional como parte del territorio colombiano.

Ante ello se dispuso realizar la inspección técnico policial del lugar de los hechos, recabar las declaraciones de los investigados y los efectivos policiales que los detuvieron, recabar los videos fílmicos de los implicados, entre otras diligencias. También se ofició a la Superintendencia de Migraciones para conocer la situación del ingreso legal o ilegal de los extranjeros al territorio peruano.