Gerson Martínez  irá por el oro en Billar de los Juegos Mundiales 2025 en China

El billarista peruano Gerson Martínez, venció en la semifinal en la modalidad pool bola 10, al varias veces campeón del mundo, el alemán Joshua Filler, y ahora buscará la medalla de oro en la gran final de los Juegos Mundiales 2025, que se desarrolla en Chengdu (China).

Martínez, es uno de los mejores billaristas peruanos en la actualidad y llegó a esta competencia en China después de lograr una medalla de bronce (individual) y una de oro (por equipos) en el Campeonato Panamericano de Honduras. Cabe recalcar que en la competencia en China, el billarista peruano Jackeline Pérez, logró la medalla de bronce en billar a tres bandas.

La Federación Peruana de Billar (FPB), que tiene como presidente a Carlos Gómez y que recibe un importante apoyo del IPD por concepto de subvenciones económicas, informó que los deportistas han recibido un gran respaldo para su preparación y llegar en las mejores condiciones a la competencia en China. En los Juegos Mundiales van representantes de todos los continentes y del área panamericana. Martínez todavía espera al rival con quien definirá la medalla de oro.