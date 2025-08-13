Flamengo ganó por la mínima (1-0) a Internacional en la ida de Octavos de Libertadores

Luego de quedar eliminado por la Copa Brasil, Flamengo revivió cuando más lo necesitaba. El equipo de Filipe Luis jugó un gran partido por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores y derrotó 1-0 al Internacional en el Maracaná de Río de Janeiro. El gol del triunfo lo marcó Bruno Henrique, que desde hace tiempo se convirtió en un pilar absoluto del equipo carioca.

La diferencia de plantel entre Flamengo e Internacional es abismal y si bien se notó en el campo de juego, el marcador final deja la serie abierta para la revancha en Porto Alegre. Con el correr del partido y luego del gol de cabeza de Bruno Henrique a los 29 minutos del primer tiempo, Internacional entendió que la misión era mantenerse en la serie de octavos.

Inter prácticamente no atacó, no tuvo chances de gol concretas y Flamengo no estuvo preciso en los últimos metros. Ni Pedro Guilherme, ni Everton y tampoco Gonzalo Plata pudieron aumentar el marcador. Ahora la responsabilidad pasa por Inter de Porto Alegre, que deberá tomar el protagonismo en el Beira Río para remontar esta derrota.