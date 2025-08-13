“El viaje de Berula” Una obra sobre el amor, los duelos, las despedidas y la inevitable muerte en un delirante unipersonal de clown

La actriz, docente y clown Fiorella Kollmann presenta “El viaje de Berula”, un unipersonal de clown para público adulto que combina humor absurdo, máscaras y música en vivo para hablar del amor, los apegos, duelos y despedidas en el inevitable encuentro con la muerte.

Berula, es una payasa adicta al pollo broaster, las papas fritas y la Coca-Cola, cuya aventura inicia con una llamada misteriosa que le anuncia el inicio de un viaje sin retorno al “más allá”. Sin entender que este viaje es la llegada de su muerte, se prepara para recorrer un camino lleno de situaciones tan cómicas como conmovedoras. Entre personajes delirantes, escenas cargadas de humor y momentos de profundas emociones, el público acompaña a Berula en un trayecto donde se revela lo que dejamos, lo que no podemos soltar y lo que debemos aceptar.

Sobre Fiorella Kollmann

Con más de dos décadas de trayectoria, Fiorella Kollmann es actriz, docente, consultora y clown. Desde el año 2000 ha estado vinculada a las artes escénicas y desde 2004 se dedica a la enseñanza del clown y del storytelling, disciplinas que ha desarrollado con curiosidad, rigor y entusiasmo.

Su formación cruza influencias latinoamericanas y europeas, con referentes como Johannes Galli, Hernán Gené, Avner Eisenberg, Sue Morrison, Paco González (Familie Flöz) y Moshe Cohen (Clowns Without Borders). Ha trabajado como artista y consultora en Alemania, México, Brasil, Colombia, Argentina, Estados Unidos y Perú, y fue actriz y directora en el Teatro Galli de Berlín, además de facilitadora en proyectos de teatro para el cambio social avalados por la Comisión Europea. Directora de imagen institucional del Clownencuentro Internacional (Bogotá y Cali), ha participado en numerosos espectáculos teatrales, entre ellos su primer unipersonal, Mi querida neurosis, dirigió a Elena Romero en Canta y no llores, y como actriz a participado en obras como Casi Don Quijote, La diversión desconocida, El cuento zen, Sueño de una noche de verano entre otros.

Web Fio: www.fiorellakollmann.com

Ficha técnica:

Autora y actriz: Fiorella Kollmann

Asesoría dramatúrgica: Ken Miyazono

Máscaras: Jennifer Nugent

Músicos en vivo: Rodrigo Ernesto Zalles Ventocilla y Kurt Nicolas Castro Montoya