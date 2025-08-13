Cuestionan elecciones en el Colegio de Nutricionistas

A tan solo días de que se realicen las elecciones para el Colegio de Nutricionistas del Perú, un grupo de agremiados ha encendido las alarmas por graves irregularidades en el padrón electoral que ponen en entredicho la transparencia y legitimidad del proceso.

«Nutricionistas de distintas regiones han identificado casos escandalosos: decenas de profesionales fallecidos figuran como hábiles para votar, mientras que numerosos nutricionistas que cumplen con todos los requisitos y se encuentran habilitados han sido excluidos sin explicación. Esta situación, afirman, no puede considerarse un error aislado, sino una manipulación deliberada de los registros con el fin de alterar el resultado final» , manifesta la Lic. Miyaray Benavente Ercilla, past decana del Colegio de Nutricionistas del Perú.

De acuerdo con la especialista , la exclusión selectiva de votantes perjudica principalmente a listas que podrían representar una oposición a la actual gestión nacional, encabezada por Maritza Zela Guevara, favoreciendo así a candidaturas alineadas con su administración. Este padrón levanta sospechas de un “fraude electoral” cuidadosamente orquestado para concentrar el poder y asegurar el control político de la institución.

ALGO MÁS

ÓRGANOS DE CONTROL Ante la gravedad de los hechos, el colectivo de nutricionistas que levanta la voz exige la inmediata intervención de las entidades electorales nacionales y de los organismos de control.