Cienciano cayó frente a Bolívar 2-0 en La Paz en la ida de la Copa Sudamericana

Una presentación muy baja tuvo Cienciano del Cusco en el Estadio “Hernando Siles” de La Paz, al caer frente a Bolívar 2-0, en partido de ida de los Octavos de Final de Copa Sudamericana, el cual fue arbitrado por el colombiano John Ospina que sacó seis amarillas (tres a Justiniano, Sagredo y Catano en Bolívar) y (tres a Galeano, Valoyes y Aguirre en Cienciano).

En un primer tiempo, en el que los ataques de ambos clubes no tenían consistencia, cambió a los 20’ cuando Martín Cauteruccio inició un veloz ataque al área cusqueña y con remate por bajo mandó el balón a la red, tras un buen pase del argentino Rodríguez y pone en ventaja al Bolívar. Con esa ventaja del club celeste se fueron al descanso.

En el complemento, a los 58’ el argentino Damián Batallini con golpe de cabeza marcó el segundo tanto de Bolívar, tras recibir en buen centro de José Sagredo, liquidando el partido ante un Cienciano que pese a los cambios realizados por el técnico Carlos Desio, no mejoró su accionar, y tendrá que mejorar mucho en la vuelta del miércoles próximo en Cusco, para intentar darlo vuelta y seguir en carrera.

ALINEACIONES

BOLÍVAR: Lampe; Torren, Echeverría (M. Sagredo), J. Sagredo; Robson Matheus, Justiniano, Melgar (Romero); Batallini (Saavedra), Cauteruccio y Rodríguez (Catano). DT: F. Robatto.

CIENCIANO: Barrios; Valoyes, Amondaraín, Galeano; Gamero, Torrejón, Neira (Palomino), Hohberg (Benites), González (Aguirre), Souza (Da Silva) y Garcés. DT: C. Desio.

ÁRBITRO: John Ospina (Colombia)

ESCENARIO: Estadio Hernando Siles