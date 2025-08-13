“Campaña oftalmológica GRATIS en Lima Norte y Centro por el Día del Niño”

“Campaña oftalmológica GRATIS en Lima Norte y Centro por el Día del...

La miopía y el astigmatismo son los defectos refractivos más comunes en la infancia y, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que más del 30% de los escolares en América Latina presentan algún problema visual no corregido. En Perú, de acuerdo al Ministerio de Salud, alrededor del 20% de los niños en etapa escolar presentan errores de refracción no diagnosticados a tiempo.

Ante esta realidad y con motivo del Día del Niño, OftalmoMedic, clínica especializada en ojos, realizará una campaña gratuita de despistaje de miopía, hipermetropía y astigmatismo para niñas y niños, este 19 de agosto y 20 de agosto, de 8am a 1pm, en su sedes Lima Norte y Lima Centro.

Una pandemia silenciosa que afecta el desarrollo infantil

Los problemas visuales no corregidos en la infancia pueden tener un impacto profundo en el desarrollo del niño. La miopía hace que los niños no vean bien de lejos, y el astigmatismo distorsiona su visión tanto de cerca como de lejos. Sin una evaluación oportuna, pueden derivar en bajo rendimiento escolar, frustración, aislamiento social y desinterés por el aprendizaje.

“Un niño no sabe lo que es ver bien hasta que alguien lo detecta. Si no se identifica a tiempo, un problema como la miopía puede avanzar y afectar no solo su visión, sino también su aprendizaje, su autoestima e incluso su desarrollo neurológico”, explica la doctora Valentina Gracia, oftalmóloga de la clínica OftalmoMedic.

Estudios internacionales advierten que el crecimiento de la miopía se ha acelerado, en parte por el uso excesivo de pantallas y la falta de tiempo al aire libre. La OMS estima que, de no tomarse acciones, para el año 2050, la mitad de la población mundial podría ser miope.

Detección precoz: clave para un mejor futuro

Muchos padres creen que sus hijos ven bien simplemente porque no se quejan. Sin embargo, los errores refractivos pueden pasar desapercibidos por años si no se hace un examen visual especializado.

“Hay casos donde los niños son diagnosticados erróneamente con déficit de atención, cuando en realidad tienen un problema visual. Es fundamental revisar su vista al menos una vez al año, incluso si no refieren molestias”, añadió la Dra. Amelia Cerrate, oftalmóloga.

La detección temprana no solo mejora el rendimiento escolar, también previene complicaciones más severas en la salud visual a largo plazo.

Detalles de la campaña

La campaña de despistaje gratuito está dirigida a niñas y niños en edad escolar, de 4 a 14 años. Incluye una evaluación oftalmológica para identificar signos de miopía, astigmatismo u otros errores de refracción.

Fechas:

Martes 19 de agosto. En OftalmoMedic Lima Norte: Av. Carlos Izaguirre 1260. Los Olivos

Miércoles 20 de agosto. En OftalmoMedic Lima Centro: Av. Arequipa 1180. Cercado de Lima

Horario: De 8am a 1pm.

Agende su despistaje grauito: llamando al (01) 471 – 4862

Con esta campaña, OftalmoMedic reafirma su compromiso con la salud visual de los peruanos, especialmente de los más pequeños. Un diagnóstico a tiempo puede cambiar el rumbo del desarrollo de un niño, permitiéndole estudiar, jugar y crecer con todo su potencial.

“La detección precoz de problemas visuales puede cambiar la vida de un niño. No se trata solo de usar lentes, sino de asegurar que tenga todas las oportunidades para desarrollarse plenamente”, concluyó la Dra. Amelia Cerrate, médico oftalmóloga.