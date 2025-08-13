Ancón: después de una década de abandono inauguran mini complejo deportivo en el desierto que beneficiará a pobladores

Un sueño de años hecho realidad

Desierto donde hubo tierra, polvo, oxidación y olvido por más de una década

Este nuevo espacio recreativo beneficia a 5 mil pobladores de la ampliación la calichera

Tras una década de abandono, el distrito de Ancón vivió un día histórico con la inauguración del nuevo Mini Complejo Deportivo «Ampliación La Calichera», una obra anhelada que finalmente se hizo realidad y que beneficiará a cientos de niños, jóvenes y adultos de la zona.

Este proyecto forma parte del plan integral de recuperación de espacios públicos que impulsa la comuna, orientado a mejorar la calidad de vida, fomentar el deporte y fortalecer el tejido social en Ancón.

La ceremonia de inauguración contó con la presencia de Samuel Daza Taype, alcalde del Distrito de Ancón, dirigentes vecinales de diferentes zonas, deportistas locales y cientos de vecinos que celebraron con entusiasmo la apertura de este nuevo espacio para el desarrollo social y deportivo del distrito.

En este evento se realizaron exhibiciones deportivas, presentaciones artísticas y la participación de instituciones educativas y clubes deportivos locales.

«Donde antes hubo tierra, polvo, oxidación y abandono por más de una década, hoy inauguramos este campo deportivo de alta calidad para el disfrute de los niños, jóvenes y sus padres, este no es solo un campo de fútbol y vóley, es un espacio de esperanza, inclusión y de oportunidades. Después de tantas promesas incumplidas durante años, hoy cumplimos con mis vecinos, especialmente con nuestras nuevas generaciones que merecen tener lugares dignos para practicar deporte, desarrollar sus talentos y alejarse de los vicios», afirmó el Daza Taype durante su discurso.

Este campo deportivo multiusos de fútbol y vóley cuenta con césped sintético de última generación, iluminación LED, cerco perimétrico y seguridad permanente, accesos adaptados para personas con discapacidad y estará abierto al público en general, priorizando el uso escolar y comunitario.

Así mismo, se realizará un torneo de fútbol y vóley juvenil en los próximos meses; como parte de las actividades de integración, se iniciará un programa gratuito que incluirá escuelas deportivas, actividades recreativas para niños, adolescentes y adultos, además cuenta con un plan de mantenimiento municipal y monitoreo vecinal para garantizar su conservación y evitar el deterioro del recinto deportivo.