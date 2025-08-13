Alianza Lima con dos goles de Alan Cantero venció a la U. Católica 2-0 en la ida de Copa Sudamericana

CARLOS HIDALGO

Cuando parecía que el parido se les complicaba mucho, apareció la figura de Alan Cantero para solucionar el problema y con dos goles suyos, darle a Alianza Lima un triunfo importante sobre la Universidad Católica de Ecuador 2-0, en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Con esta diferencia, irá más tranquilo a la vuelta en Quito y buscar el boleto a los Cuartos de Final.

Los 45’ iniciales si bien Alianza Lima tuvo el dominio de las acciones y no aprovechó las ocasiones que tuco, con un balón al travesaño por parte de Quevedo, en las contras que tuvo la U. Católica convirtió al arquero Guillermo Viscarra que impidió hasta tres goles cantados. La lesión de Paolo Guerrero le impidió continuar ingresando Hernán Barcos.

Para el complemento, Alianza Lima salió decidido a buscar el gol de la diferencia, pero siguió sufriendo con los contragolpes del rival, que convirtió a Guillermo Viscarra em figura. Pero quien cambiaría el desenlace del partido sería el argentino Alan Cantero que entró por Burlamaqui a los 62’.

A los 76’ aprovechó un servicio de Hernán Barcos para mandar el balón de cabeza al fondo del arco de Lara, y a los 87’ nuevamente en gran acción individual puso el segundo tanto y con ello irán con más tranquilidad a la vuelta del miércoles próximo en Quito, y buscar el boleto a Cuartos de Final.

ALINEACIONES

ALIANZA LIMA: Viscarra; Enrique, Noriega, Garcés, Trauco; Burlamaqui (Cantero), Peña, Gaibor; Castillo (Ceppelini), Guerrero (Barcos) y Quevedo. DT: N. Gorosito.

U. CATÓLICA: Lara; Anangono, Canga, Medina, Romero; Clavijo, Moreno, Londoño, Díaz (Martínez), Alonso (Mejía) y Palacios (Fajardo). DT: D. Martínez.

ÁRBITRO: Rey Hilfer (Argentina)

ESCENARIO: Estadio Alejandro Villanueva de Matute