Viceministro de Relaciones Exteriores Wu concede entrevista a The Telegraph

El viceministro de Relaciones Exteriores, François Chih-chung Wu, advirtió sobre la expansión autoritaria de China e instó al mundo a apoyar la determinación de Taiwán de defender su modo de vida democrático.



El viceministro realizó dichas declaraciones durante una reciente entrevista en la ciudad de Taipéi con Allegra Mendelson para un reportaje publicado el 8 de agosto por el medio británico The Telegraph.



Según Wu, China ha aumentado de forma constante la presión sobre Taiwán en los últimos años mediante tácticas de zona gris, como ciberataques, incursiones en las aguas y el espacio aéreo de Taiwán, y campañas de desinformación. La verdadera preocupación no es la agresión militar de China, sino sus medidas para dividir a la sociedad taiwanesa, afirmó, y añadió que Pekín está perfeccionando sus tácticas de manipulación psicológica y cognitiva para socavar la resiliencia democrática de Taiwán.



Aunque es frustrante que Taiwán no pueda mantener relaciones formales con más países, Wu indicó que el Gobierno adopta un enfoque pragmático para no provocar a China, y agregó que muchos países, incluidos Estados Unidos y el Reino Unido, también siguen el principio de ambigüedad estratégica. Como Estados Unidos es el socio más importante de Taiwán, la política del Gobierno es seguir construyendo intereses comunes con Washington, añadió Wu.



Para mostrar la fuerte voluntad de Taiwán de defenderse, el viceministro indicó que el presidente Lai Ching-te se ha comprometido a aumentar el presupuesto de defensa de 2026 a más del 3 por ciento del producto nacional bruto, o al 20 por ciento del presupuesto total del Gobierno, lo que es una proporción mucho más alta que la de cualquier país europeo o la de Estados Unidos. El mayor gasto en defensa está en el interés tanto de Taiwán como de Estados Unidos, ya que el Gobierno comprará más equipo militar a su socio norteamericano.



El ministro indicó que, si bien el líder chino Xi Jinping puede aspirar a invadir Taiwán, la comunidad internacional debe dejar claro que “hoy no es un buen día” para perseguir esa ambición, enviando así una señal que disuada a la dirigencia china a largo plazo.