Presidente Lai recibe a ex primer ministro del Reino Unido Boris Johnson

El presidente Lai Ching-te afirmó el 5 de agosto que Taiwán tiene el compromiso de profundizar la cooperación con el Reino Unido para promover un desarrollo mutuamente beneficioso y contribuir más a la comunidad internacional.



Lai realizó dichas declaraciones durante un encuentro con el ex primer ministro británico Boris Johnson en la Oficina Presidencial, en la ciudad de Taipéi. Señaló que Johnson es el tercer ex primer ministro del Reino Unido que visita Taiwán, después de Margaret Thatcher y Liz Truss.



El presidente agradeció a Johnson y al Gobierno británico por haber subrayado la importancia de la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán en el comunicado de los líderes del Grupo de los Siete (G7) de 2021, durante la presidencia británica del grupo. Desde entonces, el Reino Unido ha mantenido de forma constante una postura firme a favor del mantenimiento del statu quo en el Estrecho, añadió Lai.



El presidente indicó que este socio afín también ha tomado medidas para proteger la libertad de navegación en la zona, como lo demuestra el paso del buque patrullero HMS Spey de la Marina Real en junio. Ese mismo mes, la Estrategia de Seguridad Nacional 2025 también destacó que el Estrecho de Taiwán es un eje central del comercio global y de las cadenas de suministro, señalando que el Reino Unido no apoya ningún intento unilateral de cambiar el statu quo y que continuará fortaleciendo sus lazos con Taiwán en una amplia gama de áreas.



El mandatario concluyó destacando el crecimiento de las relaciones económicas y comerciales bilaterales, y añadió que ambas partes firmaron en 2023 el Acuerdo de Asociación Comercial Reforzada Taiwán–Reino Unido, al que se sumaron en junio tres acuerdos clave en el marco de dicha asociación, centrados en comercio digital, inversión, energía y emisiones netas cero.



En respuesta, Johnson afirmó que Taiwán está en la primera línea de la lucha entre democracia y autoritarismo, y expresó su apoyo a las políticas de Lai, incluyendo el Plan de Promoción de los Cinco Sectores Industriales Confiables y el aumento del gasto en defensa hasta alcanzar el 3 por ciento del producto interno bruto.



El ex primer ministro aseguró que quienes intenten intimidar o apoderarse de Taiwán no tendrán éxito. Instó a todos los países occidentales a fortalecer sus relaciones económicas y políticas con Taiwán, y reafirmó que el pueblo del Reino Unido estará al lado de Taiwán por los valores compartidos de libertad, democracia y respeto a los derechos humanos.