PNP interviene a topógrafos en distrito de Santa Rosa realizando mediciones del terreno peruano

La tensión entre Perú y Colombia continúa. Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) intervinieron a topógrafos en el distrito de Santa Rosa, tras detectar que realizaban mediciones.



La Policía Nacional del Perú (PNP) intervino a dos topógrafos colombianos, quienes se encontraban realizando mediciones al terreno de la Isla Chinería. Esto se da luego de que un precandidato presidencial colocó una bandera colombiana en territorio peruano, generando mayor tensión entre ambos países por la presunta disputa de la soberanía de lo que sería la Isla Santa Rosa, un territorio adjunto a la Isla Chinería, perteneciente a Loreto, Perú.

“Solo nos enviaron a tomar mediciones, no sabíamos que era necesario un permiso especial”, declaró uno de ellos. Su compañero añadió que su labor “es el mismo que realizamos en Colombia” y negó cualquier actividad irregular.

De acuerdo con declaración policial, los dos ciudadanos extranjeros estuvieron realizando trabajo de demarcación y registro de puntos con GPS satelital, realizando labores para una constructora, cuando fueron sorprendidos a bordo de un yate dentro de jurisdicción peruana.

La intervención fue llevada a cabo por un equipo de veinte agentes y se desarrolló en las aguas cercanas al puerto de Santa Rosa. Ambos individuos fueron trasladados a la comisaría local, donde se les comunicó que cualquier actividad en territorio peruano debe ser coordinada con las autoridades, incluso en áreas de libre tránsito para los residentes.

Derivados a la comisaría local

Después de ser intervenidos, los efectivos de la PNP trasladaron en mototaxis a ambos ciudadanos colombianos a la comisaría de Santa Rosa.La intervención de estos dos ciudadanos colombianos refleja el ambiente de tensión que se ha suscitado entre Perú y Colombia. Al respecto, este martes, más temprano, se reportó quee el precandidato presidencial de Colombia, Daniel Quintero, izó una bandera colombiana en el distrito de Santa Rosa, ubicado en la región Loreto. Este acto fue grabado y posteriormente publicado en su cuenta oficial de ‘X’, antes Twitter.

En dicha red social, el exalcalde Medellín se mostró orgulloso tras colocar la bandera de su país en la localidad peruana.»Nos quitaron Panamá, nos quitaron San Andrés. No voy a permitir que nos quiten el Amazonas. Santa Rosa es Colombia», escribió Quintero Calle en la descripción de su publicación.

Ya por la tarde, el precandidato presidencial de Colombia arremetió nuevamente contra la soberanía de Perú en su cuenta de ‘X’, Ahí expresó: «Patria o muerte». Esta publicación fue acompañada de una foto de él junto a la bandera colombiana.