Peñarol derrotó a Racing Club por 1-0 en la ida de los octavos de la Copa Libertadores jugado en Montevideo

Peñarol de Uruguay le ganó a Racing Club 1-0 actuando de local en Montevideo por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. La cita en el estadio Campeón del Siglo y contó con un mal arbitraje del brasileño Raphael Claus en un encuentro con mucha pierna fuerte: 34 faltas, 12 de los “Mirasoles” y 22 de la “Academia”.

Como se esperaba las fricciones fueron una constante en los primeros minutos ante un Claus que no puso límites. Peñarol tomó la iniciativa, pero careció de profundidad. En tanto que Racing fue saliendo de a poco de su campo. Producto del juego fuerte, a los 21’el mejor jugador del Carbonero dejó la cancha: Leo Fernández no pudo seguir por las molestias a causa de dos golpes recibidos y fue reemplazado por David Terans.

Aunque la gran polémica fue con una tarjeta roja que el juez le sacó directamente a Adrián “Maravilla” Martínez por golpe en la cara a Javier Méndez. El delantero estaba de espaldas y no lo vio al defensor, que también buscó de forma temeraria la pelota y puso la cabeza. A instancias del VAR, el referí brasileño revisó la jugada y rectificó su decisión ya que reemplazó la tarjeta roja por la amarilla. Antes del descanso se salvó la Academia luego de un remate de Maximiliano Silvera que reventó el travesaño.

En el complemento, Peñarol metió presión alta y dejó espacios en las bandas que Racingaprovechó, pero sin poder lastimar a su rival en medio de las fricciones, que continuaron.

Pese al rigor físico, Peñarol logró tener otra chance concreta y fue por medio deMatías Arezo que se filtró entre los centrales en el área chica, pero su tiro fue desviado.

Hasta que a los 78’ llegó el tanto de los locales, luego de un centro desde la izquierda queArezo la bajó de cabeza yTerans conectó por esa misma vía para abrir el marcador. El gol primero fue anulado por una posición fuera de juego en la asistencia, pero tras la intervención del VAR, luego fue validado.

A falta de 8’ para el final, Gustavo Costas mandó a la cancha a Marcos Rojo, quien hizo su debut oficial con Racing. El ex defensor de Boca Juniors ingresó por Nazareno Colombo. La revancha se llevará a cabo el próximo martes en el Estadio Juan Domingo Perón, desde las 21.30 horas locales (19:30 de Perú).