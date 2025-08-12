Esgrimista Renzo Fukuda hizo historia al lograr primer oro para Perú en Asunción 2025

Orgullo peruano. El joven esgrimista peruano Renzo Fukuda, de 18 años, se consagró campeón en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 al vencer en la final a Cristian Porras de Guatemala por un rotundo 15-6, con el cual se convirtió en el primer deportista nacional en alcanzar la medalla de oro en esta edición del certamen.

Fukuda mostró un dominio absoluto desde el inicio. En la fase de grupos ganó sus cinco combates, asegurando un pase impecable a las rondas decisivas. En octavos de final venció al uruguayo Ethan Yelpo, en cuartos de final hizo lo propio con el mexicano Darick Galicia y en semifinales le ganó al estadounidense Jayden Hooshi, número 11 del ranking mundial, en una de las llaves más intensas del torneo.

Su victoria no solo representa un hito para la delegación peruana, sino que consolida a Fukuda como una de las promesas más sólidas de la esgrima peruana. Su capacidad táctica, rapidez y precisión fueron determinantes para superar rivales de gran nivel y lograr la ansiada medalla dorada.

Este no es el primer gran logro del joven talento. El año pasado, Fukuda ya había brillado al proclamarse campeón del Sudamericano de Mayores, disputado en el Velódromo de la Videna IPD en Lima. Ahora, con la medalla de oro en Asunción, reafirma que su carrera apunta a convertirse en una de las más destacadas del deporte peruano en los próximos años.

Así va el medallero peruano en el torneo juvenil que se viene desarrollando en la ciudad de Luque-Paraguay:

ORO: 1. Renzo Fukuda – Esgrima (Florete individual). PLATA: 2. Valentina Porcella – Tiro (Trap femenino). BRONCE: 3. Driulys Rivas – Judo (-52 kg). 4. Lukas Eichhorn – Esgrima (Sable individual). 5. Yasmín Silva – Natación (200 metros mariposa). 6. Diego Balbi – Natación (100 metros mariposa). 7. María Karina Galindo – Esgrima (Sable individual)