Delegación de empresarios de Japón vendrá al Perú para ampliar inversiones

El ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, afirmó que Japón ha expresado interés en ampliar sus vínculos económicos y culturales con el Perú, por lo que en las próximas semanas una delegación de empresarios de ese país nos visitará para continuar las negociaciones sobre inversiones en proyectos de transporte e infraestructura.

Señaló que el interés de los inversionistas se centra en la construcción de las líneas 3 y 4 del Metro de Lima, el desarrollo de tramos ferroviarios estratégicos y la modernización de aeropuertos regionales. Las conversaciones avanzaron durante la reciente visita oficial de la presidenta Dina Boluarte a Japón.

La Línea 3 del Metro de Lima contará con 34 kilómetros, conectará 13 distritos y demandará una inversión estimada de US$ 6,924 millones. Por su parte, la Línea 4 tendrá 23,6 kilómetros y unirá el Callao con Santa Anita, con una inversión aproximada de US$ 3,739 millones.

También se evalúan los proyectos del tren Lima–Ica (280 km, US$ 6,500 millones), Lima–Barranca (254 km, US$ 4,393 millones) y la ruta San Juan de Marcona–Andahuaylas (US$ 4,500 millones). Además, se contemplan mejoras en los aeropuertos de Juanjuí y Andahuaylas.