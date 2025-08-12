Daniel Quintero, precandidato presidencial, colocó la bandera de Colombia en Santa Rosa: «Es nuestro territorio»

Daniel Quintero colocó bandera colombiana en Santa Rosa: «Es un acto desesperado con el que busca ganar publicidad»

En un acto que ha generado gran rechazo en el Perú, el precandidato presidencial colombiano Daniel Quintero izó la bandera de su país en la isla Santa Rosa, en Loreto, en medio de la tensión fronteriza entre Lima y Bogotá. Quintero aseguró que es territorio colombiano y que de llegar a la presidencia defenderá la zona.

La periodista colombiana y consultora política internacional, María Alejandra Trujillo, señaló que Daniel Quintero busca consolidarse como el candidato de la izquierda en las próximas elecciones de Colombia y, parte de su campaña, incluye colocar una bandera de su país en Santa Rosa.

La periodista indicó que actitudes como la que tuvo el precandidato presidencial de Colombia, Daniel Quintero, ya se han visto anteriores veces en su país. En el 2013, creó un movimiento denominado ‘Tomates’, en el que lanzaba tomates a lo que significara el estatus de la política de Colombia.

«Está haciendo una gran noticia, no solamente en Colombia sino también en Perú, esto es nada más ni nada menos que parte de su estrategia para consolidarse como el candidato de la izquierda en las próximas elecciones presidenciales», dijo a nuestro medio.

De tal modo, Trujillo indicó que el objetivo de Quintero de haber asistido hasta el distrito peruano Santa Rosa, grabar todo el recorrido, colocar e izar una bandera de Colombia, fue denotar que su persona haría valer la soberanía en el país colombiano; ello como parte de su campaña política para las próximas elecciones.

En tal sentido, este acto de campaña para llamar la atención, el cual tapa otros temas de real importancia, formaría parte de su estrategia para consolidarse como el candidato de la izquierda en las elecciones.

«Patria o muerte»: Daniel Quintero sigue desafiante

Cabe mencionar que, Daniel Quintero Calle volvió a arremeter contra nuestra soberanía con un nuevo mensaje desproporcionado en su cuenta de «X» (Twitter).

Desde la virtualidad, el también exalcalde de Medellín y posible candidato presidencial para suceder a Gustavo Petro, subió una imagen suya en su red social, acompañada de una frase de guerra: «Patria o muerte», siendo un claro ataque hacia los peruanos que residen en la Isla Santa Rosa.

Invadió territorio peruano en la región Loreto

Este martes 12 de agosto, se confirmó que Daniel Quintero Calle invadió el territorio peruano, al colocar una bandera colombiana en la Isla Santa Rosa, región Loreto. Lejos de ofrecer disculpas al Perú, se adjudicó el hecho en un video difundido también en sus redes sociales.

Cabe señalar que, la primera «declaratoria de guerra» del político de 45 años la hizo el último 7 de agosto, cuando en «X» aseveró que iría a la guerra «si Perú insiste en dejar a Leticia sin el Amazonas». No conforme con ello, ratificó el balance de gestión que ofreció Petro ese mismo día, aseverando que «Colombia no reconoce ni reconocerá soberanía de Perú en isla Santa Rosa.

Dichos comportamientos serían parte de su «estrategia» para consolidarse como el nuevo candidato de la izquierda colombiana en los comicios de mayo de 2026, así lo sostuvo la tarde de hoy en Exitosa, la periodista colombiana María Alejandro Trujillo.

«Este video lo que busca es, dentro de su narrativa a su campaña presidencial, denotar de que él va a hacer valer la soberanía de nuestro país. Esto es más, un acto de campaña, un acto de llamar la atención», aseveró.

Patricia Juárez presenta moción para declarar persona no grata a precandidato colombiano Daniel Quintero





La legisladora de la bancada de Fuerza Popular, Patricia Juárez, solicitó al estado peruano, impedirle el ingreso al territorio al colombiano Daniel Quintero por considerar su accionar como una ‘afrenta directa’ a la soberanía.

En la moción, hace un llamado al ejecutivo para restringir el tránsito de Quintero en nuestro país y declararlo como persona ‘no grata’, al considerar su acciones como una provocación política que pone en riesgo las relaciones bilaterales de ambos países

«Este hecho se produce en un contexto de tensiones diplomáticas entre Perú y Colombia agravadas por recientes declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien ha cuestionado la soberanía peruana sobre la Isla Chinería y la creación del distrito de Santa Rosa en Loreto», sustenta en la moción