Copenhague con Marcos López goleó al Malmö 5-0 y jugará pase a la Champions League ante el Basilea

Teniendo la presencia del lateral peruano Marcos López (hasta los 76’), el FC Copenhague de Dinamarca, no tuvo inconvenientes para golear por 5-0 al Malmö FF de Suecia, sellando así su pase a la fase final de clasificación a la UEFA Champions League, donde enfrentará al Basilea de Suiza.

Los goles del conjunto danés fueron del mexicano Rodrigo Huescas (31′), el brasileño Robert con un doblete (43′ y 69′), el noruego Mohamed Elyounoussi (67′) y el danés Magnus Mattsson (69′). López fue titular como lateral izquierdo y tuvo una destacada actuación, aportando solidez defensiva y proyección en ataque. Fue reemplazado a los 76’ por el noruego Birger Meling.

En el partido de ida, disputado en Suecia, Copenhague había igualado 0-0 ante Malmö, por lo que el triunfo en casa fue determinante para su clasificación. Con esta contundente victoria en semifinales, el cuadro danés avanzó a la última fase de clasificación a la Champions League, donde se medirá ante Basilea de Suiza, que accedió directamente a esta instancia final.