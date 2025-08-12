Cienciano tiene una complicada parada ante Bolívar en La Paz-Bolivia por octavos de Sudamericana

Un examen difícil afrontará este miércoles por la tarde (5:00 p.m. hora peruana) Cienciano del Cusco, cuando visite al reforzado elenco de Bolívar en La Paz Bolivia, por el juego de ida de los Octavos de Final de la Copa Sudamericana. Con una merma en el plantel que logró ganar su grupo de primera fase, el “Papá” intentará traerse un punto al menos, y asó definir con mejor panorama la vuelta en la Ciudad Imperial.

Carlos Desio el técnico argentino de los cusqueños, ubicará desde el arranque al refuerzo último Alejandro Hohberg, que ocupará el puesto dejado por Cristian Cueva hoy en Emelec, por cuyos pies pasará la creatividad para buscar los ataques al arco celeste, teniendo al ecuatoriano Carlos Garcés como carta de gol.

Además de Cristian Cueva, Cienciano ya no cuenta con Gaspar Gentile, Alexi Gómez, Josué Estrada, y tiene lesionado a Romagnoli, lo cual indudablemente ha mermado el potencial que mostró en la fase inicial de la Sudamericana.

Al frente estará un rival muy potenciado desde la primera ronda, en que se reforzó con jugadores como el colombiano Daniel Catano (Millonarios), Martín Cauteruccio (Cristal), Miguel Torren (Unión Santa Fe) e Ignacio Gariglio (Garcilaso) este último aun lesionado.

El técnico argentino Flavio Robatto apuesta por sacar una buena diferencia hoy y con ello ir más tranquilos a la vuelta en Cusco, en un partido que no sacará ventaja por la altura, ya que ambos equipos habitualmente juegan en ciudades de altitud.

ALINEACIONES

BOLÍVAR: Lampe; Rocha, Torren, Echeverría, Sagredo; Robson, Justiniano, Catano; Batallini, Cauteruccio y Fernández. DT: F. Robatto.

CIENCIANO: Barrios; Ortiz, Amondarain, Valoyes; Gamero, Torrejón, González, Neira; Da Silva, Hohberg y Garcés. DT: C. Desio.

ÁRBITRO: John Ospina (Colombia)

HORA: 5:00 p.m.

ESCENARIO: Estadio Hernando Siles de La Paz