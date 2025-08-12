Atlético Nacional igualó con Sao Paulo 0-0, errando dos penales Edwin Cardona en el cuadro colombiano

Noche para el olvido del volante colombiano Edwin Cardona uno de los líderes del plantel de Atlético Nacional de Medellín erró dos penales, y solo lograron un magro empate 0-0 frente a Sao Paulo de Brasil en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

En el primer penal su remate se marchó ligeramente desviado, mientras que, en el segundo, el arquero Rafael le desvió el disparo.

Desde el principio del partido, el objetivo de Atlético Nacional era evidente: conseguir la ventaja para el partido de vuelta en Sao Pauloy convertirse así en el único equipo colombiano en vencer a tres brasileños en la misma edición. El club antioqueño inició dominando el juego en campo contrario, a la espera de que su rival le diera espacios. Esto obligó al equipo visitante a replegarse y aguardar cerca de su arco.

A los 12’, se dio la jugada que pudo terminar en la primera anotación del partido. Nahuel Ferraresi, en un intento por cortar el juego, impactó el balón con su mano y el árbitro decretó penal. Edwin Cardona apeló por la colocación al momento de cobrar, pero, al intentar ajustar su remate al poste izquierdo, el balón se marchó liferamente desviado.

Tras el penal errado, los ataques de Sao Paulo bajaron su intensidad. De hecho, antes del descanso, el Verdolaga no logró crear ninguna opción clara -su aproximación con mayor peligro fue por medio de un disparo de Marino Hinestroza que se marchó por encima del arco-.

Sao Paulo, por su parte, buscó un juego friccionado y que, por lo tanto, se cortara constantemente. André Silva, con un disparo muy desviado, tuvo la mejor aproximación del club brasileño. El marcador se mantuvo 0-0 al entretiempo.

Em la etapa complementaria, el equipo de Javier Gandolfi recuperó la intensidad que tenía antes del penal. Su primera llegada de la parte complementaria fue por medio de un remate de Edwin Cardona –tras un correcto pivoteo de Alfredo Morelos– que se estrelló en la parte lateral del arco.

Las dos más claras del encuentro llegaron en el 56′ y en el 60′. En la primera, Marlos Moreno, con una acrobacia dentro del área, aprovechó un centro desde la derecha y estrelló el balón en el palo. Posteriormente, Marino Hinestroza condujo en campo contrario y sacó un remate que pegó en el vertical derecho.

A los 65’, el árbitro uruguayo Gustavo Tejera decretó otro penal a favor del club antioqueño, tras un tropezón que recibió Alfredo Morelos dentro del área. Nuevamente, Edwin Cardona al cobro. En esta oportunidad, el remate iba bien direccionado, pero Rafael se estiró y envió el disparo al tiro de esquina (primera vez que un mismo jugador de Atlético Nacional erra dos penales en un partido).

A los 85’, cuando fue sustituido por Billy Arce,Edwin Cardona le pidió disculpas a la hinchada verde y se dirigió directamente al banquillo, donde evidenció su tristeza y desazón. La revancha será el próximo martes en el Estadio Morumbí de Sao Paulo y la serie está abierta.