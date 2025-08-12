América de Cali cayó de local con Fluminense 2-1 con Luis Ramos de titular y quedó con pocas chances de clasificar

América de Cali perdió en el Pascual Guerrero 2-1 ante Fluminense de Brasil por el juego de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, teniendo al peruano Luis Ramos de titular y que fue cambiado en el complemento por Rodrigo Holgado. Los “Escarlatas” se complicaron en la serie que se definirá el próximo martes 19 de agosto en Río de Janeiro.

América empezó muy cerca de poder anotar, primero con un centro de Candelo en el que Navarro no supo definir dentro del área y luego con un remate del peruano Luis Ramos que se fue por todo lo ancho de la línea de gol y saliendo lamiendo el poste.

Sin embargo, de manera increíble Fluminense fue el que abrió el marcador, gracias a un autogol de Yerson Candelo tras un cobro de tiro libre y centro de Samuel Xavier, el lateral del América a los 7’ de manera insólita le cambió el rumbo a la pelota descolocando al portero Jorge Soto, quien no pudo hacer nada para detenerlo.

Pero como si fuera poco, cuando se cumplía los 15’ vino el segundo gol para Fluminense, Pestaña se durmió a la hora de despejar una pelota en defensa y apareció Canobbio para sacar un zapatazo imposible para Soto.

América intentó desontar y apenas lo logró en el tiempo adicional, pero también se salvó del tercero de Flu. Los brasileños tuvieron opciones de alargar la ventaja con un ataque del colombiano Kevin Serna, luego con un cabezazo del mismo Canobbio que se fue afuera de manera increíble y otro disparo del mismo jugador que dio en el poste.

Los Escarlatas hicieron méritos para descontar, primero con un remate que se fue algo desviado de Carrascal, luego tras un soberbio disparo de Lucumí que de manera espectacular tapó el arquero Fabio, el mismo guardameta en una de las últimas se volvió a lucir tras detener un tiro de Holgado, pero finalmente a los 93′ apareció Cristian Barrios pisando el área y mandando la pelota al fondo de la red, pero no alcanzó para el empate.

En otros resultados de esta jornada inaugural de los octavos de final de la Sudamericana, Once Caldas de Colombia venció al Huracán de Argentina 1-0, con tanto de penal de su goleador Dayron Moreno a los 63’, se jugó en el Estadio “Palogrande” de Manizales. Mientas que en Quito, Independiente del Valle le ganó al Mushuc Runa 1-0, anotación del argentino Spinelli en la primea etapa.