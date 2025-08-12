Alianza Lima enfrenta a la U. Católica de Ecuador en Matute y busca el triunfo en la Copa Sudamericana

A seguir por el buen camino en competencias internacionales. Alianza Lima recibirá este miércoles por la noche en su feudo de Matute a la Universidad Católica de Ecuador desde las 7:30 p.m. y buscará lograr el triunfo en este partido de ida de los Octavos de Final de la Copa Sudamericana, para ir con mejores perspectivas a la vuelta la semana que viene en Quito y avanzar a la próxima fase. El árbitro será el argentino Leandro Rey Hilfer.

Néstor Gorosito tiene al 90% de su plantel óptimamente para este cotejo, salvo la ausencia por suspensión del central Carlos Zambrano, y el lesionado Piero Cari. Recuperó a Alan Cantero, Eryk Castillo y Paolo Guerrero (estos dos últimos titulares). El debut del ex Cristal, Gianfranco Chávez en la zaga central será la novedad, buscando asegurar los tres puntos en casa.

Por su parte, la U. Católica de Ecuador, que hizo una gran campaña en la fase de grupos quedado primero con 14 puntos, tuvo la baja de su goleador panameño Ismael Díaz que fue a jugar a la Liga MX, pero su reemplazo Byron Palacios lo hace bien y es la carta de gol para lograr un buen resultado de visita.

ALINEACIONES

ALIANZA LIMA: Viscarra; Enrique, Chávez, Garcés, Trauco; Noriega, Peña, Gaibor; Castillo, Guerrero y Quevedo. DT: N. Gorosito.

U. CATÓLICA: Romo; Anangonó, Canga, Sevillano, Mejía; Clavijo, Moreno, Londoño, Díaz, Alonso y Palacios. DT: D. Martínez.

ÁRBITRO: Leandro Rey Hilfer (Argentina)

HORA: 7:30 p.m.ESCENARIO: Estadio Alejandro Villanueva de Matute