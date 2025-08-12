Alcalde del Rímac Eco. Néstor de la Rosa Villegas promotor del deporte con su «Plan Semilla»

El burgomaestres rimense busca fomentar el deporte y ofrecer mejores oportunidades a los niños y jóvenes, alejándolos de la delincuencia y malas juntas.

Sí se puede. En una muestra de su compromiso con el deporte y el desarrollo de los jóvenes, el alcalde del Rímac. Econ. Néstor de la Rosa Villegas, viene desarrollando una serie de eventos deportivos con los jóvenes del distrito e impulsando el Plan Semilla, que busca fomentar el deporte y ofrecerles mejores oportunidades, alejándolos de la delincuencia y malas juntas.

Precisamente la municipalidad del Rímac realizó un campeonato relámpago donde el equipo del A.H. Mariscal Castilla salió campeón del torneo interbarrios en la categoría sub-11 y nos representó en la Gothia Cup, un torneo de fútbol juvenil que se celebra anualmente en Gotemburgo, Suecia, el torneo más grande del mundo. En la historia de este torneo nunca el Perú ha sido representado por un equipo de barrio.

Este plan busca fomentar el deporte y ofrecerles mejores oportunidades, alejándolos de las malas juntas, a la fecha otros chicos han participado en torneos internacionales como Chile, Colombia y Ecuador, próximamente vendrán más eventos fuera del país.

El alcalde Econ. Néstor de la Rosa, en su plan de seguir trabajando por el deporte, viene instalando grass sintético en diferentes losas deportivas del distrito, sin ningún costo para su uso.