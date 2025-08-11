Perú clasificó al Mundial de Tenis Sub 16 por segundo año consecutivo tras quedar segundo en Sudamericano de Paraguay

Previo a iniciarse los II Juegos Panamericanos Junior ASUNCIÓN 2025, se disputó en la ciudad de Luque, Paraguay, el Sudamericano de Tenis de la categoría 16 años Damas y Varones. Como es habitual, Perú participó con sus delegaciones de damas y varones, con el objetivo de lograr una de las dos plazas que aseguraban la clasificación al Mundial de Tenis de la categoría, considerando que Chile, como país anfitrión, ya contaba con cupo asegurado.

Es así que el equipo de Damas de tenis, integrado por Daniela Gonzales, Leticia Bazán, Silvana Fajardo, y capitaneado por Laura Arraya (ex número 14 del ranking WTA), logró la clasificación al Mundial tras ganar su grupo, superando sus cuatro series.

Con el objetivo cumplido, disputaron la final ante Brasil, cayendo por un estrecho 2-1. Este resultado marca la clasificación por segundo año consecutivo del equipo femenino de 16 años al Mundial, lo cual refleja la consistencia del trabajo que viene desplegando la Federación en el desarrollo del tenis de mujeres. La presencia y liderazgo de Laura Arraya ha sido clave en este proceso, aportando experiencia y conocimiento a nuestras jóvenes tenistas.

El Mundial de Tenis será en noviembre y se disputará en Santiago de Chile. En tanto,

el equipo de varones de tenis, conformado por Alessandro Rubini, Ricardo Ramos y Diego Gómez, y la conducción del capitán Sergio Barragán, cerró su participación en la séptima posición del torneo.

Resultados:

Fase de Grupos: Damas

Fecha 1: Perú 3-0 Chile: Singles: Daniela Gonzales (PER) 6-1, 6-0 Agustina Videla (CHI). Dobles: Leticia Bazán (PER) 6-0, 6-3 Isidora Lisboa (CHI), Leticia Bazán (PER) / Daniela González (PER) 6-1, 6-0 Isidora Lisboa(CHI) / Agustina Videla (CHI)

Fecha 2: Perú 2-1 Uruguay: Singles: Daniela Gonzales (PER) 1-6, 6-1 6-3 Gabriana Muela (URU), Leticia Bazán (PER) 7-6(2), 6-2 Sofía Barbosa (URU). Dobles:

Gabriana Muela (URU) / Sofía Barbosa (URU) 7-6(6), 0-6, 10-6 Daniela Gonzales(PER) / Silvana Fajardo (PER).

Fecha 3: Perú 3-0 Bolivia: Singles: Daniela Gonzales (PER) 6-1, 6-0 Fernanda Vargas (BOL), Leticia Bazán (PER) 6-2, 6-2 Valery Sumoya (BOL). Dobles: Daniela Gonzales (PER) / Leticia Bazán (PER) 6-2, 6-3 Valery Sumoya(BOL) / Daniela García (BOL)

Fecha 4: Perú 3-0 Colombia: Daniela Gonzales (PER) 6-1, 6-2 Valentina García (COL), Leticia Bazán (PER) 6-0, 6-2 Emanuela Lares (COL). Dobles: Daniela Gonzales (PER) / Silvana Fajardo (PER) 6-2, 6-1 Valentina García (COL) / Nicole Lederman (COL)

Final: Brasil 2-1 Perú: Daniela Gonzales (PER) 3-6, 6-3, 7-5 Ana Cruz (BRA),

Nahuany Leme Da Silva (BRA) 6-1, 6-2 Leticia Bazán (PER). Dobles: Ana Cruz (BRA) / Nahuany Leme Da Silva (BRA) 3-6, 6-4, 10-7 Daniela Gonzales (PER) / Leticia Bazán (PER).