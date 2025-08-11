Jóvenes peruanos reciben reconocimiento por su excelencia académica.

En un emotivo acto de celebración, tres jóvenes talentos peruanos —Renato Gaitán García, Mario Gilvonio Saez y Alexander Valencia— fueron homenajeados este fin de semana por empresarios y profesionales que destacaron sus notables trayectorias académicas y deportivas.

Durante la ceremonia, la Dra. Marie Ayasta, reconocida promotora de la educación y el desarrollo juvenil en Lima Sur, se hizo presente con la entrega de tablets, buscando fortalecer la formación de los estudiantes en esta nueva etapa de sus vidas.

Mario Gilvonio Saez, joven prodigio con un récord sobresaliente de medallas internacionales, partió ayer hacia Massachusetts para iniciar sus estudios en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), considerada la mejor universidad del mundo. “Me siento muy emocionado y nervioso por el inicio de esta nueva etapa. Sé que pronto volveremos a estar juntos. Agradezco a todas las personas que se sumaron de una u otra manera a los reconocimientos que hemos recibido mis compañeros y yo. Gracias infinitas para ellos”, expresó.

Alexander Valencia emprendió viaje a Bombay, India, para representar al Perú en la Olimpiada Internacional de Astronomía y Astronáutica, llevando consigo el orgullo y la esperanza de su comunidad. Por su parte, Renato Gaitán celebró la medalla obtenida en la Olimpiada Mundial de Matemática (IMO) realizada en Australia, destacando la importancia de contar con herramientas que potencien su preparación académica.

“Definitivamente, cuando las cosas se hacen con esfuerzo, dedicación y mucho corazón, se logran alcanzar las metas. Ellos nos demuestran que en nuestros barrios hay talento de sobra; solo falta apoyarlo y creer en él”, afirmó la Dra. Ayasta durante el evento.

Con gestos como este, la Dra. Ayasta reafirma su compromiso de tender puentes entre las oportunidades y los sueños de los jóvenes, recordando que el verdadero progreso se construye de corazón a corazón.