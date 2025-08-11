Federación Peruana de Fútbol confirmó amistosos de la Selección ante Rusia y Chile en noviembre

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) ha confirmado las fechas de los partidos amistosos que disputará la Selección tras culminar su participación en las Clasificatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 ante Uruguay y Paraguay. Los encuentros del mes de noviembre ante Rusa y Chile, servirán como preparación para el próximo año y permitirán al comando técnico evaluar alternativas en el plantel.

La ‘Blanquirroja’ se medirá en el primero de estos amistosos frente a Rusia el martes 12 de noviembre en el estadio Gazprom Arena de San Petersburgo. Luego, se enfrentará a Chile el lunes 18 de noviembre en el estadio Fisht de Sochi, escenario donde el equipo nacional disputó su último partido de la fase de grupos ante Australia (2-0) del Mundial Rusia 2018.