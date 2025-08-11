Del Bayern a las canchas peruanas: los botines de Harry Kane debutan en el país

Del Bayern a las canchas peruanas: los botines de Harry Kane debutan...

El fútbol peruano se prepara para un estreno de primer nivel. Este 11 de agosto llegaron al país los botines CTRL^ Pack, utilizados por el capitán de la selección inglesa y goleador del Bayern Múnich, Harry Kane.

Con un diseño enfocado en el alto rendimiento, el modelo insignia SKX_2 Elite ofrece un control total del balón gracias a su estructura ligera, tracción multidireccional y plantilla de última generación que garantiza una pisada firme, cómoda y explosiva. A su lado, el Razor 1.5 Elite apuesta por la velocidad, con una suela infundida en carbono y una estética inspirada en el atletismo de élite.

La colección estará disponible en versiones para todo tipo de jugadores: desde profesionales y semiprofesionales hasta jóvenes promesas, con modelos para césped natural y sintético.

“El fútbol peruano merece el mismo nivel de equipamiento que utilizan las grandes figuras internacionales. Queremos que los jugadores puedan experimentar la precisión, velocidad y comodidad que caracterizan a estos botines”, señaló el equipo de Skechers Football.

Como parte de la presentación, se lanzará la campaña digital Skechers Football Helpline, en la que los hinchas podrán participar por pares del CTRL^ Pack compartiendo anécdotas y momentos divertidos de fútbol entre amigos.

Desde este 11 de agosto, los futbolistas peruanos tendrán la oportunidad de llevar en sus pies el mismo calzado que acompaña a uno de los goleadores más letales del mundo.