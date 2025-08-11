CONMEBOL oficializó al Estadio Monumental de la «U» como sede de la final de la Copa Libertadores

Mediante sus redes oficiales la CONMEBOL anunció de forma definitiva que el Estadio Monumental de Universitario, será la sede de la gran final de la Copa Libertadores de América 2025 el sábado 29 de noviembre. A través de un corto video y con el fondo musical del himno del evento más importante de clubes a nivel sudamericano, confirmaron que Lima capital del Perú, será sede nuevamente de tan magno evento.

Tras la visita que hicieron personal de CONMEBOL hace semanas atrás a Lima, visitaron dos escenarios que eran candidatos, además del Estadio Monumental de Ate, también lo hicieron con el Estadio Nacional, y la balanza se inclinó por el primero de los nombrados, no solo por su capacidad de aforo, sino el tener ya la experiencia de acoger una final en el 2019.

Aquella vez, jugaron la finalísima los clubes Flamengo de Brasil y River Plate de Argentina, donde los “millonarios” se pusieron en ventaja con gol del colombiano Santos Borré, pero el “Mengao” en los minutos finales lo dio vuelta con dos goles de Gabriel Barbosa “Gabigol” y lograr el título de campeón.