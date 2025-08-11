América de Cali con Luis Ramos de titular recibe a Fluminense por la ida de octavos de la Sudamericana

Los Octavos de Final de la Copa Sudamericana 2025, se inicia este martes, y uno de los partidos más atractivos será el que protagonizarán los elencos de América de Cali de Colombia ante Fluminense de Brasil, desde las 7:30 p.m. en el Estadio Pascual Guerrero, y donde el delantero peruano Luis Ramos, ha sido conformado de titular en el elenco “escarlata”.

Luego de eliminar al Bahía de Brasil, el cuadro de América de Cali, que tiene al uruguayo Raimondi como técnico, sabe que necesita sacar un buen resultado en este juego de ida, para ir mejor parado al cotejo decisivo de vuelta la semana que viene, para intentar pasar a los Cuartos de Final.

Luis Ramos tiene continuidad en América de Cali, y hace dos fechas en la Liga de Colombia anotó un gol ante el DIM (perdieron 2-1). En Fluminense, Kevin Serna será alternativa, mientras el argentino Juan Pablo Freytes (jugó en Alianza Lima) será titular en la zaga del “Flu”, siendo la carta de gol el argentino Germán Cano.