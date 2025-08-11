Alianza Universidad rescató un punto en su visita al Garcilaso en Cusco 1-1

Estuvo a minutos de llevarse los tres puntos del Cusco, pero al final se lo empataron. Alianza Universidad de Huánuco igualó de visitante 1-1 con Deportivo Garcilaso, en partido que cerró la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1, y que tuvo como árbitro a César Santos de regular desempeño.

Abrió la cuenta el colombiano Yorleys Mena a los 49’ en un fulminante contragolpe para Alianza Universidad. A los 60’ Pablo Erustes erró un penal para el local, pero a los 85’ Ezequiel Naya logró el ansiado empate del elenco celeste, que llegó a las nueve unidades, mientras los huanuqueños sumaron cuatro puntos.