Alianza Atlético madrugó a UTC para vencer por 2-0 de local en Sullana

En los primeros tres minutos de juego, Alianza Atlético aseguró el triunfo ante UTC de Cajamarca, anotando dos goles que marcó el destino del partido desarrollado en el Estadio “Campeones del 36” de Sullana, por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1, con el arbitraje de Sebastián Lozano, que expulsó a Hernán Lupo en el local a los 87’ por una plancha a Fredy Oncoy.

A los 36 segundos un pase de Luis Olmedo a Jimmy Pérez al vacío por derecha le permitió a éste llegar antes que el arquero Diego Campos que salió desesperado de su área y mandó el balón a rastrón al fondo de las mallas para el 1-0. Y cuando los jugadores de UTC no reaccionaba, a los 3’ Renato Espinoza puso el 2-0. En el complemento Agustín Graneros erró un penal a los 62’ en el local.