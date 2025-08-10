Tiroteo en Times Square deja tres heridos y un detenido

Tiroteo en Times Square deja tres heridos y un adolescente de 17 años detenido; la policía investiga el origen del ataque.



Un tiroteo ocurrido la madrugada de este sábado en Times Square, Nueva York, dejó tres personas heridas y un adolescente de 17 años detenido. El ataque, registrado en una zona turística, desató pánico entre visitantes y transeúntes. Las víctimas, entre ellas una mujer de 18 años y dos hombres de 19 y 65, se encuentran fuera de peligro mientras la policía investiga el motivo de la agresión.

El tiroteo en el corazón de Times Square

El incidente ocurrió alrededor de la 1:20 a.m. en la intersección de la Calle 44 y la Séptima Avenida, cerca del Hard Rock Cafe y el restaurante Carmine’s, en pleno distrito teatral de Nueva York. La zona se llenó rápidamente de policías y equipos de emergencia.

Víctimas y estado de salud

Las tres personas heridas —una mujer de 18 años y dos hombres de 19 y 65— fueron trasladadas al Hospital Bellevue, donde permanecen estables. Uno de los heridos fue evacuado en camilla en medio de un fuerte operativo policial que cerró el área durante horas.

Detención del sospechoso

El presunto atacante, un adolescente de 17 años cuyo nombre no se reveló por ser menor de edad, fue detenido en el lugar. La policía le incautó el arma utilizada y lo mantiene bajo interrogatorio. Hasta el momento no se han presentado cargos formales.

Posible origen del ataque

De acuerdo con la policía, el tiroteo habría comenzado tras una disputa entre dos personas, aunque el motivo exacto sigue bajo investigación. Videos en redes sociales muestran a personas huyendo, a agentes rodeando un vehículo y a heridos recibiendo atención médica.

Violencia armada en contexto

Pese a este ataque, Nueva York registra una reducción del 23% en tiroteos en comparación con 2024. Sin embargo, Times Square ya ha sido escenario de hechos similares en años recientes. Según Gun Violence Archive, Estados Unidos acumula 254 tiroteos masivos en 2025, clasificados así cuando hay al menos cuatro heridos por arma de fuego.