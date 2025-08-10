Sporting Cristal le ganó a Melgar 1-0 y alcanzó en la punta del Clausura a Universitario

CARLOS HIDALGO

En un partido muy friccionado y con dos expulsados (uno en cada equipo) Sporting Cristal logró vencer de forma apretada a FBC Melgar de Arequipa por 1-0, y con ello alcanzó en la punta del Torneo Clausura a Universitario, siendo ambos líderes con 13 puntos. El árbitro fue Edwin Ordoñez y se jugó en el Estadio Alberto Gallardo.

La temprana expulsión de Irven Ávila en los rimenses por patear por atrás al defensa Barrios a los 24’, se pensó que perjudicaría al local, ya que en ese instante Melgar dominaba el partido. Sin embargo no fue así y se equilibró a los 45’ cuando se va expulsado el argentino Leonel González y en el tiempo de descuento (51’) Ian Wisdom pescó un balón suelto en área rival, para batir al arquero Carlos Cáceda y poner arriba al local 1-0.

En el complemento, Melgar hizo variantes buscando llegar al empate, pero no logró su objetivo. Cristal hizo variantes y una de ellas fue a laos 73’ cuando ingresó Luis Abram reciente refuerzo y jugando otra vez con la celeste, manteniendo la ventaja hasta el final y volviendo a la punta compartida con la “U”.

ALINEACIONES

CRISTAL: Enríquez; Sosa (Ballumbrosio), Posito (Caparo), Lutiger, Pasquini; Pretell (Abram), Távara, C. Gonzales (S. González), Wisdom, Pacheco (Yotún) y Ávila. DT: I. Ávila.

FBC MELGAR: Cáceda; Lazo, Barrios (Quagliata), González, Llontop; Tandazo, Orzan, Bordacahar (Guzmán), Martínez (Rodríguez), Cuesta y Vidales (Ramos). DT: V. Balta.

ÁRBITRO: Edwin Ordoñez

ESCENARIO: Estadio Alberto Gallardo