Selección Peruana cayó ante Venezuela por 3 sets a 2 y quedó sexta en Copa Panamericana en Colima-México

No se pudo. La Selección Peruana se despidió de la Copa Panamericana de Voleibol Femenino que se realiza en Colima -México, al caer por 3 sets a 2 ante su similar de Venezuela, y quedó en el sexto lugar. Los parciales fueron de 18-25, 25-23, 19-25-25-20 y 15-12.

Las nuestras empezaron mejor el partido sacando distancia en el primer set. Aunque la ‘Vinotinto’ logró emparejar el parcial, al final Perú tomó ventaja y ganar por 25-18. En el segundo parcial, Venezuela reaccionó bien y logró remontar para emparejar el marcador ganando por 25-23.

Los dos siguientes parciales se desarrollaron de la misma forma y ambos elencos se los repartieron, ganando el tercero Perú 25-19 y el cuarto las venezolanas 25-20 y debieron ir a un quinto set en la cual las “llaneras” comenzaron mejor el set definitivo y se lo llevo por 15-12. Quedamos por encima de Cuba, Canadá, Costa Rica y Trinidad y Tobago.