Palmeiras (rival de Universitario) derrotó al Ceará 2-1 y está tercero en el Brasileirao

Por la fecha 19 del Brasileirao, Palmeiras venció al Ceará de local 2-1, y se ubicó en tercer lugar con 36 puntos, a cuatro del líder Flamengo, y ahora se prepara para venir a Lima y encarar el cotejo de ida de los Octavos de Final de la Copa Libertadores 2025 ante el campeón peruano Universitario, a efectuarse el jueves 14 desde las 7:30 p.m. en el Estadio Monumental de Ate.

El partido efectuado en el Parque Antártica de Sao Paulo, fue difícil para el “Verdao” y los goles llegaron recién en el complemento. A los 53’ Ceará se puso arriba con tanto de Lourenco a los 51’, pero Palmeiras pudo reaccionar a tiempo y lo dio vuelta con anotaciones del “Falco” López a los 67’ de penal y su goleador Vitor Roque a los 69’, manteniendo el 2-1 a su favor hasta el final.

El entrenador portugués Abel Ferreira mandó el siguiente once: Weverton al arco; Guay, Gómez, Micael, Piquerrez en defensa; Moreno, Lucas Evangelista, Torres, Mauricio en la volante; Sosa y Vitor Roque en la ofensiva. Luego ingresaron Felipe Anderson, López, Martínez, Allan y Khellven.