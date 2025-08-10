Minsa: El Perú contará con almacén Farmacéutico a temperatura controlada más grande de Latinoamérica.

El Ministerio de Salud (Minsa), contará con el almacén de productos farmacéuticos y dispositivos médicos a temperatura controlada y termosensibles más grande del sector público de todo Latinoamérica, que permitirá un mejor almacenamiento y distribución de las vacunas, medicamentos y dispositivos médicos que requieren de temperaturas especiales.

Así lo informó el director general del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), Juan Carlos Castillo Díaz, quien dijo el país se pondrá a la vanguardia en el sector público con este tipo de almacenes de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios que ni los laboratorios privados y ni la industria farmacéutica del país posee.

Explicó también que este mega almacén unificará los dos almacenes con que cuenta el Cenares en Lima, los cuales se encontraban distantes geográficamente, uno en el Callao y otro en Lurín, que para su interacción entre los dos generaba sobrecostos de transporte por la distancia que los separa.

“El Cenares cuenta con un almacén de productos farmacéuticos termosensibles y está ubicado en el Callao y solo cuenta con 188 posiciones rack en un área de 1145 m². Mientras que, el segundo está ubicado en Lurín y almacena productos farmacéuticos con temperatura controlada con 3500 posiciones en rack”, detalló.

Ahora con el nuevo almacén que estará ubicado en Punta Hermosa se unificarán estos dos almacenes en un solo lugar, con separaciones específicas de almacenamiento, mejorando la logística de almacenamiento y distribución, reduciendo costos e incrementando el espacio, este nuevo recinto funcionará como un Centro de Distribución Nacional.

“En el nuevo almacén se contará con un total de 6260 posiciones rack (5400 para temperatura controlada y 860 para termosensibles) en un área total de 9400 m², es decir incrementaremos nuestra capacidad de almacenamiento en casi tres veces a la actual”, resaltó el director del Cenares.

Detalló que se contará con una estructura interna de termopaneles que hacen más aséptico las paredes internas del almacén con temperaturas de 4°C +/- 1°C para productos farmacéuticos termosensibles, de -22°C +/- 2°C en cámara frigorífica de congelación y de 15 a 25°C las cámaras de temperatura controlada.

Cabe señalar que el actual almacén de termosensibles no contaba con esta cámara de congelación y el almacén de temperatura controlada no contaba con equipos de refrigeración adecuados.

En la víspera (9 agosto de 2025), el Cenares ha verificado que los almacenes están culminados al 100 %, según los plazos establecidos en el contrato. Luego de la recepción tendrá 30 días de periodo de gracia sin costo, para realizar los trámites de certificaciones respectivos ante la Digemid y posterior traslado de los medicamentos e insumos.