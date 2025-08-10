Minsa atendió a cerca de 500 personas en exitosa campaña de prevención y detección temprana de cáncer en Motupe

-Del total de atendidos, 255 corresponden a menores de edad que fueron examinados por especialistas del INEN que se trasladaron desde Lima.

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección de Prevención y Control de Cáncer, desarrolló con éxito la campaña de salud “Motupe sin Cáncer, la ruta del Papa, fe y salud”, al atender a 496 personas, de ellas 255 menores de edad, en el distrito de Motupe, en la región Lambayeque. En la población infantil, los especialistas detectaron diez casos sospechosos de cáncer.

La referida jornada de salud se llevó a cabo los días 5 y 6 de agosto en el Salón Municipal de Motupe en el marco de la festividad religiosa en honor a la Santísima Cruz de Motupe. Durante estos días, los especialistas del Minsa brindaron los servicios de prevención y detección temprana de cáncer de cuello uterino, mama, próstata, y piel.

Así también, los niños y adolescentes recibieron atención por un equipo de oncólogos pediatras del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), que se trasladó de Lima.

En este grupo etario se encontró diez casos sospechosos de cáncer infantil por lo que inmediatamente los especialistas de salud, con el apoyo de la ONG Proyectos de Amor, procedieron con las coordinaciones para las referencias al Hospital Belén de Lambayeque y al Hospital Regional Docente Las Mercedes de Chiclayo para los exámenes correspondientes. De confirmarse algún caso, el paciente será derivado al INEN para el tratamiento oportuno.

Además, varios menores de 9 a 18 años también se vacunaron contra el virus del papiloma humano (VPH).

La Dra. Essy Maradiegue, directora de la Dirección de Prevención y Control del Cáncer (Dpcan), señaló que el Ministerio de Salud realiza constantes campañas acercando los servicios a diversas regiones del Perú para promover la prevención y detección temprana de cáncer y de ser necesario brindar el tratamiento gratuito oportuno.

Cabe precisar que La referida campaña se realizó gracias al trabajo conjunto del Minsa, INEN, Gobierno Regional de Lambayeque, Geresa Lambayeque, Municipalidad Distrital de Motupe, Fundación Peruana de Cáncer y la ONG Proyectos de Amor.