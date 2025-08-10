Los Chankas superaron a Atlético Grau 3-2 en vibrante partido realizado en Andahuaylas

En un partido lleno de goles y emociones, Deportivo Los Chankas le ganó al Atlético Grau de Piura 3-2, el cual se desarrolló en el Estadio Municipal de Andahuaylas y con el arbitraje de Jesús Cartagena, que en el final del cotejo expulsó al volante visitante Diego Soto, que reaparecía tras casi dos meses de ausencia por una lesión.

Para los locales marcaron Christian Guivin de tiro libre a los 53’, Oshiro Takeuchi a los 56’ y el colombiano Isaac Camargo a los 90’ de penal, mientras por la vista anotaron el arquero Patricio Álvarez de penal a los 45’ y Christopher Olivares a los 73’. Con esta victoria Los Chankas sumaron 6 puntos (octavos), mientras Grau se quedó en 4 unidades (decimoterceros).