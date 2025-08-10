Jueza con doble indetidad: en Reniec descubren que jueza Soledad Amparo Blácido Báez tiene dos DNI distintos, como si fuera un delincuente

Con uno de sus DNI, declaró que tiene bienes por solo 60 mil soles y en Sunarp no registra inmuebles ni autos a su nombre

 Blácido Baez admitió amparo y frustró elección de miembros del TC por el Congreso.

 Ex presidenta del PJ, Elvia Barrios la salvó de ser sancionada. Fue acusada por abuso de autoridad y prevaricato, y también emitió fallo para que RENIEC acepte que sujetos trans cambien su nombre en DNI

Un trabajador del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), mientras realizaba un control de calidad al padrón de personas naturales, detectó que la ciudadana Soledad Amparo Blácido Báez registraba dos fichas distintas, con los números 10542219-4 y 07613976-3.

El empleado informó verbalmente a sus supervisores, pero estos le pidieron que no dejara constancia por escrito, como corresponde en estos casos, según relató la fuente, que solicitó el anonimato para evitar represalias. Para confirmar la irregularidad, el informante pidió a otros trabajadores con acceso al sistema que consultaran el DNI 07613976. El reporte mostraba que la fotografía de la magistrada había sido retirada y los datos de sus padres eliminados.

De acuerdo con la misma fuente, algunas personas tramitan un segundo DNI de manera irregular, en complicidad con empleados corruptos del Reniec. Con este documento realizan compras o actividades para no ser detectados, y en el caso de delincuentes, lo utilizan eludir la acción de la justicia. “Lo increíble —añadió— es que en este caso, el trámite lo hizo una magistrada, cuya función es velar por la legalidad”.

¿Quién es la magistrada? Soledad Blácido, de 58 años, es hija de Juan y Teófila, abogada y juez supernumerario de la Corte Superior de Justicia de Lima (CSJLI). Ha estado a cargo de juzgados laborales, constitucionales y civiles; actualmente dirige el 8° Juzgado Civil Transitorio de la CSJLI. Junto a su hermano Juan Mauricio Blácido Báez, obtuvieron en el año 2020 el poder absoluto de representación legal de su hermana Soledad Katherine.

En 2025, la jueza utilizó el DNI 10542219 para declarar ante la Contraloría que percibe ingresos de S/ 9.885 mensuales en la CSJLI, que posee bienes por S/ 37.168 y que en el rubro “otros” consignó S/ 23.266. No figuran en

el sistema sus declaraciones patrimoniales de los años anteriores. Según la Sunarp, no registra propiedad inmueble ni vehículo a su nombre.

De acuerdo con el sistema de consultas del Ministerio Público, entre 2023 y 2024 la magistrada fue investigada en tres procesos distintos por las fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios, bajo sospecha de abuso de autoridad y prevaricato en su condición de jueza civil.

Fallos polémicos

La jueza Blácido saltó a la polémica durante la pandemia, cuando declaró fundada una demanda de amparo y ordenó al Reniec modificar su sistema para que las personas con orientación sexual trans pudieran cambiar sus datos e incluir su fotografía. El fallo, emitido cuando estaba a cargo del Tercer Juzgado Constitucional de Lima, fue apelado por la Procuraduría del Reniec, argumentando que no se trataba de un acto de discriminación, sino de un asunto que no había sido legislado.

En 2021, otra de sus resoluciones generó controversia: ordenó la suspensión provisional de la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Admitió la medida cautelar y la demanda de amparo contra los miembros de la comisión del Congreso de la República encargados de evaluar a los postulantes al TC; esta decisión motivó que la Autoridad Nacional de Control interviniera su despacho para determinar las razones de la decisión, que paralizó un proceso clave para el sistema de justicia.

DATOS: La investigación interna concluyó que existían responsabilidades

administrativas y penales. Sin embargo, de forma repentina, la jueza suprema Elvia Barrios intervino y dispuso archivar el caso contra Soledad Amparo Blácido Báez.